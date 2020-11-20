Зеленский попросил помощи у Венецианской комиссии для решения конституционного кризиса

Зеленский попросил помощи у Венецианской комиссии для решения конституционного кризиса

20.11.2020 18:48

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса, возникшего в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Необходимо разработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры вынесения решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие сейчас полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу относительно поиска сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного разрешения кризиса», – подчеркнул Зеленский.

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Глава государства обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября непоправимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили актуальную потребность разработки законопроектов относительно восстановления наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечения полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе – на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

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Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предупреждении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

Также в парламенте 5 ноября был зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», среди его авторов – представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря и представитель Президента в КС – Федор Вениславский.

Законопроект предлагает увеличить минимально необходимое количество голосов с 10 до 12 для вынесения решения Большой палатой КСУ. Кроме того, авторы также предлагают изменения, которые предусматривают, что Регламент КСУ утверждается законом.

По материалам: Укринформ