Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы
Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы
16.11.2020 08:42
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства, лидера Партии действий и солидарности (PAS) Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.
Как передает Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.
«С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов», – подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, по последним данным Центризбиркома Молдовы, большинство голосов граждан на президентских выборах набирает проевропейский кандидат Майя Санду.
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По результатам подсчета 98,6% бюллетеней Майя Санду набирает 56,12% голосов избирателей, Игорь Додон – 43,88%.
В Молдове в воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов президента.
По материалам: Укринформ