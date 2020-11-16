Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы

Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы

16.11.2020 08:42

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства, лидера Партии действий и солидарности (PAS) Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Как передает Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.

«С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, по последним данным Центризбиркома Молдовы, большинство голосов граждан на президентских выборах набирает проевропейский кандидат Майя Санду.

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По результатам подсчета 98,6% бюллетеней Майя Санду набирает 56,12% голосов избирателей, Игорь Додон – 43,88%.

В Молдове в воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов президента.

По материалам: Укринформ