Зеленский поговорил по телефону с Санду и пригласил ее в Киев
Зеленский поговорил по телефону с Санду и пригласил ее в Киев
16.11.2020 10:10
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с победительницей президентских выборов в Молдове – бывшей главой правительства, лидером Партии действий и солидарности (PAS) Майей Санду и пригласил ее в Киев.
Как передает Укринформ, об этом глава государства сообщил в Твиттере.
"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах Президента Молдовы. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", – написал Зеленский.
Как сообщается на сайте Президента, глава государства пожелал госпоже Санду успешной работы и заверил ее в настроенности на продолжение тесного и взаимовыгодного сотрудничества Украины и Молдовы, заложенной среди прочего во время визита Майи Санду в Киев как Премьер-министра Республики Молдова в июле 2019 года.
Зеленский отметил, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран.
Президент поблагодарил за последовательную поддержку Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отмечается, что собеседники также обсудили проблематику пандемии COVID-19 и выразили надежду, что человечеству в короткой перспективе удастся справиться с ней, а нашим странам – с ее ощутимыми последствиями, прежде всего экономическими.
Как сообщалось, по последним данным Центризбиркома Молдовы, большинство голосов граждан на президентских выборах набирает проевропейский кандидат Мая Санду.
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По результатам подсчета 98,6% бюллетеней Майя Санду набирает 56,12% голосов избирателей, Игорь Додон – 43,88%
В Молдове в воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов президента.
По материалам: Укринформ