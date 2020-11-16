В ОП считают, что победа Санду позволит перезагрузить партнерство с Молдовой

В ОП считают, что победа Санду позволит перезагрузить партнерство с Молдовой

16.11.2020 17:31

Укринформ

Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдове открывает окно возможностей для перезагрузки украинско-молдавского партнерства.

Об этом написал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в статье на "Европейской правде", сообщает Укринформ.

"Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для настоящей перезагрузки украинско-молдавского партнерства", – отметил он.

Прежде всего, по его мнению, речь идет об активизации политического диалога на уровне глав государств, который нужно сделать постоянным.

В качестве примера, заместитель руководителя ОП предлагает совместно с молдавскими партнерами рассмотреть вариант начала ежегодных встреч в формате Президентского совета.

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Также он убежден, что необходимо объединить усилия для возобновления динамики торгово-экономического сотрудничества, которое подверглось негативному влиянию пандемии коронавируса.

"С этой целью необходимо инициировать проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Убежден, что сопредседатель украинской части комиссии, вице-премьер Алексей Резников сможет уже в ближайшее время согласовать модальности такого заседания с молдавским коллегой", – написал Жовква.

Он также отметил, что Украина открыта к реализации инфраструктурных проектов. Кроме того, по его словам, в повестке дня есть ряд актуальных вопросов, которые накапливались годами, в том числе при предыдущей власти, как в Молдове, так и в Украине.

Заместитель главы ОП напомнил, что для их предметного обсуждения и поиска взаимоприемлемых решений Президент Владимир Зеленский уже пригласил Майю Санду совершить официальный визит в Украину, и выразил надежду, что такой визит состоится в начале 2021 года.

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Жовква добавил, что победа Санду важна с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах, а также безопасности и стабильности как в Молдове, в нашем регионе, так и на европейском континенте в целом.

"Избрание Санду – это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, её движения в направлении европейских реформ. Тут наши подходы полностью совпадают. В частности, Украина и Молдова, наряду с Грузией, являются самыми активными участниками инициативы ЕС "Восточное партнерство", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Как сообщал Укринформ, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду выиграла второй тур выборов президента Молдовы. ЦИК Молдовы посчитал 100% голосов избирателей. Согласно результатам выборов, Санду набрала 57,75% голосов. Её соперник, пророссийский политик Игорь Додон, который набрал 42,25% голосов, уже поздравил Санду с победой.

По материалам: Укринформ