Спецконфискация $1,5 миллиарда Януковича: суд рассмотрит жалобу на разъяснение приговора

16.11.2020 15:03

Укринформ

Донецкий апелляционный суд 17 ноября начнет рассмотрение жалобы на постановление Краматорского горсуда от 19 мая 2017 о разъяснении приговора, которым применена специальная конфискация почти 15 миллиарда долларов в окружении экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу начальник пресс-службы Донецкого апелляционного суда Алина Борисенко.

По ее словам, хотя рассмотрение жалобы состоится в Донецком апелляционном суде, адвокаты истцов и прокуроры будут участвовать в заседании онлайн из помещения Хозяйственного суда Киевской области. Заседание начнется в 13:00.

Собеседник агентства в Офисе генпрокурора рассказал, что ведомство подготовило возражения на жалобу представителей оффшорных компаний.

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В ОГП считают, что истцы намерены "зацепиться" за разъяснение суда и отменить механизм перевода валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в деньги, которые были конфискованы приговором Краматорского горсуда.

"Они думают, что если обжалуют разъяснение, то будет шанс обжаловать приговор или требовать через другие судебные процессы возврат этих денег в статус-кво – в ОВГЗ в банки", – сказал собеседник агентства.

В то же время адвокат Сергей Ляшенко, представляющий интересы истцов, в комментарии агентству сообщил, что для подачи жалобы на постановление Краматорского горсуда о разъяснении приговора понадобился отдельный судебный процесс в админсудах, а окончательное решение вынес Верховный Суд. Только после этого апелляционные жалобы были зарегистрированы и назначены к судебному разбирательству, отметил он.

По словам адвоката, сам приговор Краматорского горсуда о спецконфискации также оспаривался компаниями, но их апелляционные жалобы были возвращены без рассмотрения апелляционным судом со ссылкой на то, что компании не являются участниками этого процесса.

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"Опять пришлось пройти долгий путь обжалования незаконного и необоснованного приговора, и 16 июня 2020 года Верховный Суд удовлетворил наши кассационные жалобы и подтвердил право моих клиентов на апелляционное обжалование знаменитого приговора", – сообщил адвокат.

Как сообщал Укринформ, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долл. на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Семь кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации млрд долл. окружения Януковича.

По материалам: Укринформ