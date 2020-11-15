Зеленский анонсировал возможные кадровые перестановки

14.11.2020 20:02

Укринформ

Верховная Рада до конца года должна рассмотреть ряд важных вопросов, в частности о Конституционном Суде, принять бюджет во втором чтении и, возможно, осуществить кадровые перестановки.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в субботнем видеообращении, передает корреспондент Укринформа.

"До конца года у парламента много работы. Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки", – сказал глава государства.

Он отметил, что многие депутаты получили положительные тесты на коронавирус, но это не должно помешать им рассмотреть эти вопросы.

"Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а поэтому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, 27 октября КС отменил статью 366-1 УКУ о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения Закона "О предупреждении коррупции". В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО, на котором было принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября ничтожное (которое не создает правовых последствий), принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 "О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предупреждении коррупции", которыми предлагается восстановить права НАПК.

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Группа народных депутатов 4 ноября принесла в Конституционный Суд подписанное 226 парламентариями заявление с обращением добровольно подать в отставку до 11 судей КС, которые голосовали за решение по антикоррупционной реформе.

По материалам: Укринформ