Политика

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

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Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

09.11.2020 14:51

Укринформ

В статусе вице-президента США Джозеф Байден побывал в Украине 6 раз: в июле 2009-го, марте, июне и ноябре 2014-го, декабре 2015-го, январе 2017-го.

Он встречался с украинскими политиками Виктором Ющенко, Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Владимиром Литвином, Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко. Жал руки Виктору Тигипко, Борису Ложкину, Наталье Яресько, Олегу Тягнибоку и другим представителям «старой гвардии» украинского политикума.

Сейчас, когда Джозеф Байден побеждает на президентских выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, его взгляды на внешнюю политику США приобретают особый вес для Украины. «Сначала я сделаю Украину приоритетом американской внешней политики. В вопросе обороны я предоставлю больше помощи безопасности, – учитывая оружие, – чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширю успешные миссии по подготовке украинских Вооруженных сил, введенные во время администрации Обамы-Байдена. (Council on Foreign Relations, август 2019 года).

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
21 июля 2009 года. Встреча с тогдашним председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвином

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Джо Байден и Виктор Ющенко высаживают калину возле памятника жертвам Голодомора в июле 2009 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Во время встречи с Юлией Тимошенко 21 июля 2009 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Рабочий завтрак 22 июля 2009 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Во время приезда в Украину в апреле 2014 года Джо Байден встретился с Александром Турчиновым, который тогда был спикером ВР

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Народные депутаты Украины Инна Богословская, Виталий Калюжный, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Сергей Соболев, Олег Тягнибок, Сергей Тигипко во время встречи 22 апреля 2014 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Вице-президент США Джо Байден на встрече с народными депутатами – лидерами депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины. Киев, 22 апреля 2014 года.

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в Киеве 7 июня 2014 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. ФотоальбомМарина Порошенко и Джилл Байден (жена вице-президента США) общаются с бойцами в палате Главного военно-медицинского клинического центра. Киев, 21 ноября 2014 года.

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко встречался с Джозефом Байденом в Вашингтоне 27 апреля 2015 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Министр финансов Украины Наталья Яресько, премьер-министр Арсений Яценюк и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне 13 июля 2015 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Петр Порошенко в статусе Президента сопровождает высокого гостя на выставке "Проекция" в художественной галерее Second Floor Art Center. Киев, 7 декабря 2015 года.

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Петр Порошенко, Джозеф Байден и Владимир Гройсман. Киев, 8 декабря 2015 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Памятный момент для заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид. Киев, 8 декабря 2015 года.

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
Вице-президент США Джозеф Байден во время исторического выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Киев, 8 декабря 2015 года.

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

Уже экс-премьер Арсений Яценюк встречался с Джозефом Байденом в Вашингтоне 28 июня 2016 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом
16 января 2017 года

Джо Байден и «старая гвардия» украинской политики. Фотоальбом

16 января 2017 года

Фото: Палинчак Михаил, Сироткина Анастасия, Маркив Михаил, Прокопенко Александр, Кравченко Андрей, Скакодуб Андрей

По материалам: Укринформ

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