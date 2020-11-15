Арестович заявляет, что Россия готова обсуждать «план Кравчука»

15.11.2020 18:36

Укринформ

Российская сторона готова к переговорам по обсуждению украинского плана действий для достижения мира на Донбассе.

Как передает Укринформ, об этом сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Україна 24".

"Но если договорились о встрече, то, наверное, это означает, что и Россия готова рассматривать его. К тому же, она рассматривала его на общем заседании и на заседании политических подгрупп. Это означает, что они готовы говорить. А это "не соответствует" и так далее – это обычная риторика, которую мы слышим много лет. Однако многое сделано и многое еще будет сделано. У меня есть сдержанный оптимизм по поводу этого", – сказал он.

По его словам, Россия заявляет заранее, что этот план нарушает Минские договоренности, на всякий случай. Но во время переговоров политических советников Германия, Франция поддержали украинский план и сказали, что он вообще полностью соответствует реализации Минских договоренностей и дает возможность их выполнить, сказал Арестович.

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Как сообщал Укринформ, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

На встрече советников лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции 13 ноября обсуждался подготовленный украинской стороной план действий для достижения мира на Донбассе.

Фото: Апосторф

По материалам: Укринформ