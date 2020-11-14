Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ
Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ
13.11.2020 19:14
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Как передает Укринформ, соответствующий указ №499/2020 размещен на сайте главы государства.
"Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в документе.
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Как сообщалось, Департамент военной контрразведки СБУ был создан указом Президента Украины от 13 октября 2020 года на базе соответствующих подразделений Департамента контрразведки Центрального управления Службы безопасности Украины.
Сергей Левченко возглавлял Главное управление военной контрразведки СБУ в Департаменте контрразведки.
По материалам: Укринформ