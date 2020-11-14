Угрозы отмены или пересмотра безвиза Украины с ЕС сейчас нет – Стефанишина

14.11.2020 18:50

Укринформ

Вопрос о пересмотре или отмене безвизового режима с Европейским Союзом пока не стоит на повестке дня отношений «Украина-ЕС», хотя вопрос функционирования антикоррупционных институтов был, есть и остается одним из главных условий безвиза.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Общественному радио.

"Сейчас период наблюдения, власть четко зафиксировала преданность этой реформе, и мы делаем все возможное, чтобы ее сохранить, есть и решение правительства относительно электронных деклараций. Поэтому сейчас на всех уровнях угрозы как таковой нет. Но очевидно, что европейские партнеры наблюдают за развитием событий и в отчете, который ежегодно публикует Европейская комиссия о функционировании безвизового режима, этот конституционный кризис будет отражен, так же, как и рекомендации по решению проблемных вопросов. Надеюсь, к тому времени Украина успешно справится с домашним заданием по преодолению последствий конституционного кризиса ", – сказала Стефанишина.

Чиновница также отметила, что Кабмин сделал ставку на то, чтобы начать процесс по пересмотру обновления торговой части Соглашения с ЕС с консультаций с украинским бизнесом.

"Четыре месяца мы проводили встречи с бизнес-ассоциациями, которые готовили свои предложения, свое видение проблемных вопросов, барьеров к доступу на рынок, расширения квот, уменьшения пошлин. Это был один из таких факторов, который побудил Европейский Союз серьезно взглянуть на этот процесс и достичь политических договоренностей. Сегодня мы имеем видение, и надеемся, что с января начнем этот процесс ", – добавила Стефанишина.

При этом она отметила, что парламент предыдущего и нынешнего созыва принял более 100 законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это составляет около 50% выполнения всего Соглашения.

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"Но сейчас парламент рассматривает очень трудные решения, которые годами не проходили в сессионном зале, и сейчас в приоритетном списке около 20 законопроектов: о рынке мусора, так называемый «закон об отходах», закон о внутренних водных путях перевозки. У нас он не работает, а в ЕС является одним из основных экологических видов перевозок. Также есть еще несколько системных решений ", – резюмировала политик.

Как сообщал Укринформ, Комитет ассоциации Украина-ЕС на онлайн-заседании 13 ноября обсудил подготовку и практическое наполнение Совета ассоциации, которое запланировано на декабрь 2020 года.

По материалам: Укринформ