Стефанишина назвала приоритетные вопросы повестки дня для переговоров с ЕС

Стефанишина назвала приоритетные вопросы повестки дня для переговоров с ЕС

13.11.2020 17:21

Укринформ

Комитет ассоциации Украина-ЕС на онлайн-заседании 13 ноября обсудил подготовку и практическое наполнение Совета ассоциации, который запланирован на декабрь 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на Правительственном портале.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина среди приоритетных вопросов на самой высокой повестке дня отметила обновление приложений к Соглашению об ассоциации, цифровую повестку дня, интеграцию энергетических рынков и внедрение политик Европейского Зеленого курса.

«Вице-премьер также подчеркнула важность диалога по логистике и транспорту», – говорится в сообщении.

Комитет ассоциации проводит подготовку к заседаниям Совета ассоциации, подает на рассмотрение Совета ассоциации предложения или проекты решений или рекомендации для одобрения. Комитет ассоциации состоит главным образом из представителей высших должностных лиц Украины и ЕС.

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Как сообщалось, Совет ассоциации образован для осуществления контроля и мониторинга применения и исполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, изучения любых главных вопросов, возникающих в рамках Соглашения, и любых других двусторонних или международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

По материалам: Укринформ