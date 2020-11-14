Россия пренебрегает фундаментальным правилом иммунитета военных кораблей – Енин

13.11.2020 22:12

Укринформ

В деле между Украиной и РФ о задержании трех военно-морских судов и членов их экипажей говорится о том, что Россия игнорирует фундаментальное правило иммунитета военных кораблей.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Наш юридический фронт разворачивается в контексте многочисленных и разнообразных нарушений Россией международного права. На фоне агрессии, которая продолжается против нашего государства уже не первый год, происходят и другие посягательства на международный правопорядок со стороны РФ. Это материя юристов-международников, но очень важно понимать, что норм и правил в международном праве много, и Россия не обходит возможности их нарушить – от прав человека до морского права. По данному делу речь идет о пренебрежении Россией фундаментального правила иммунитета военных кораблей. Этот вопрос регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, на которой и основывается юрисдикция арбитража", – сказал он.

Также Енин подчеркнул, что Российская Федерация пытается исказить факты и представить ситуацию в терминах собственного нарратива. Так, осуществляются попытки воспользоваться исключением из юрисдикции арбитража, предусмотренным Конвенцией, отметил он.

"Мы настроены и в дальнейшем устойчиво противостоять подобным попыткам уйти от ответственности. Во время первого процедурного слушания мы обращали внимание трибунала на то, что это дело важное – но несложное. Россия нарушила наш суверенитет, задержав военные корабли, нивелируя их иммунитет, арестовав членов экипажа и открыв уголовные дела против них. Все эти действия запрещены Конвенцией по морскому праву. И за эти действия должна наступить ответственность", – подчеркнул Енин.

По его словам, в практике рассмотрения международных споров стадия предыдущих возражений не вызывает удивления.

"Прежде всего это гарантия и возможность для самого судебного органа подтвердить наличие у себя юрисдикции. В то же время ответчик, так или иначе, пытается избежать не только ответственности, но и необходимости предстать перед судом или арбитражным судом. Именно такую ​​ситуацию имеем в нашем деле против РФ относительно иммунитета военных кораблей и членов экипажа. Эту линию поведения РФ мы уже видели и в других производствах, которые мы инициировали для защиты своих национальных интересов", – подчеркнул замглавы МИД.

Читайте также: Катастрофа МАУ: Енин сказал, от чего зависят дальнейшие переговоры с Ираном

Он также к случаю напомнил, что в других двух делах по искам Украины против России соответствующие судебные институты признали наличие у себя юрисдикции, отбросив предварительные возражения.

"В принципе, отрицание юрисдикции – это распространенная практика, и нужно быть готовым к этому, подавая иск. В данный момент мы в течение трех месяцев должны выразить свою позицию относительно юрисдикции. После этого может быть назначен дополнительный письменный раунд, а также обычно происходят устные слушания. При этом арбитражный суд может прийти впоследствии к выводу, что одно или несколько возражений РФ не являются предварительными по характеру, и присоединить их к стадии рассмотрения дела по существу. Арбитражная процедура является достаточно гибкой, поэтому предположения относительно конкретных сроков рассмотрения нецелесообразны. Украина остается в полной готовности к продолжению правовых баталий и настроена защищать свои интересы, суверенитет и надлежащие иммунитеты", – отметил Енин.

Как сообщал Укринформ, Арбитраж ООН разделил на две стадии производства в деле Украины против РФ за захват трех кораблей и экипажей – на юрисдикционную и по существу.

Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предыдущем этапе производства.

Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации относительно незаконного захвата ею трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в апреле 2019 года. В Международном трибунале по морскому праву Украина добилась оперативной выдачи знакового приказа о применении временных мер. Почти единогласно, 19 голосов к одному (против был только российский судья), суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и свидетельства.

Наконец, во внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей.

По материалам: Укринформ