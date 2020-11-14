Мендель сделала еще один тест на COVID-19 – результат отрицательный

Мендель сделала еще один тест на COVID-19 – результат отрицательный

13.11.2020 14:02

Укринформ

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель получила отрицательный результат теста на COVID-9, который сдала в четверг.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Друзья, коллеги, вчерашний тест тоже отрицательный. Манипуляции в Интернете – очередной фейк. А фейки, как известно, расходятся гораздо больше, чем правда или тем более – опровержение", – отметила пресс-секретарь Президента.

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Как сообщалось, 9 ноября коронавирус обнаружили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

11 ноября Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

Некоторые СМИ 12 ноября сообщали, что пресс-секретарь Президента Юлия Мендель также получила положительный результат теста на COVID-19, однако она эту информацию опровергала.

По материалам: Укринформ