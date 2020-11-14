Баканов считает, что депутатский законопроект о реформе СБУ ослабит безопасность страны

13.11.2020 15:17

Укринформ

Проект закона о реформировании СБУ, подготовленный народными депутатами, существенно отличается от представленного Президентом варианта и ослабит безопасность страны в случае его принятия, поэтому его надо доработать.

Как передает Укринформ, об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я поддерживаю реформу, если в нее вкладывается желание сделать из Службы сверхсовременную структуру, с лучшими специалистами и техническими возможностями, которые смогут помочь эффективно нейтрализовать угрозы безопасности… Оценивая законопроект, который был зарегистрирован в октябре парламентским комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки под № 3196-Д, лично я наблюдаю обратное. Этот текст настолько далек от первого варианта, поданного Президентом, что комитет даже убрал его из авторов", – заявил Баканов, добавив, что нельзя разрабатывать закон о СБУ без СБУ.

Глава СБУ убежден, что вопрос реформирования спецслужб стал слишком политизированным, и не исключил влияния враждебных спецслужб на этот процесс.

"К сожалению, вопрос реформы СБУ действительно стал слишком политизированным. Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и враждебные спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии нужно это понимать и уметь вовремя остановиться, в том числе и в публичном обсуждении некоторых норм", – подчеркнул Баканов.

Отвечая на вопрос, какие нормы законопроекта могут нанести ущерб безопасности государства, он отметил, что лишение СБУ функций досудебного расследования и передача их полномочий другому органу повлечет не только дублирование компетенций, но и сделает невозможным надлежащее расследование, поскольку дела, которые имеет в своем производстве Служба безопасности, имеют свою специфику.

Также, по словам Баканова, в новом проекте закона СБУ полностью отстранена от "экономических преступлений". "Законодатели пошли механическим путем – изъяли из задач, функций и полномочий все положения, касающиеся экономики. Никто даже не вспомнил ни объектов критической инфраструктуры, ни о способах установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики", – пояснил глава СБУ.

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Баканов также отметил, что новый документ разрушает систему борьбы с оргпреступностью, и опасность такого подхода заключается в том, что оргпреступность используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. "Это и финансирование терроризма и сепаратизма, и коррупционное проникновение агентуры в государственные органы", – подчеркнул он.

Говоря о возможности изменения процедуры назначения главы СБУ, Баканов отметил, что в законопроекте четко прослеживается желание ограничить конституционное право Президента Украины выбирать кандидатуру на должность главы СБУ и право Верховной Рады – утверждать эту кандидатуру по его представлению.

По мнению главы СБУ, законопроект нуждается в доработке, поскольку "от защиты государственной безопасности в нем мало что осталось".

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Как сообщал Укринформ, ранее группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Завитневичем зарегистрировала в Верховной Раде доработанный законопроект относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№3196-д). Текст документа обнародован на сайте парламента 28 октября.

24 сентября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялась презентация новой редакции законопроекта №3196 "О Службе безопасности Украины". Однако по результатам обсуждения члены комитета решили провести дополнительное заседание для согласования документа. Как пояснил секретарь комитета Роман Костенко (фракция партии "Голос"), в проектах "есть много вопросов относительно функций – наличия или отсутствия следствия, передачи функций Госспецсвязи в СБУ".

20 октября Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект №3196 "О внесении изменений в закон О Службе безопасности Украины".

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведению законодательства, регулирующего деятельность СБУ.

По материалам: Укринформ