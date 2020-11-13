Служба охраны говорит, что Президента в «Феофании» никто усиленно не караулит
Служба охраны говорит, что Президента в «Феофании» никто усиленно не караулит
12.11.2020 21:43
Укринформ
Управление государственной охраны опровергло информацию о якобы существенном усилении охраны в больнице "Феофания", где проходит лечение от COVID-19 Президент Владимир Зеленский.
Соответствующее заявление опубликовано на странице УГО в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Некоторые СМИ активно распространяют манипулятивную информацию, содержащую признаки откровенной фейковости. О вроде бы существенном увеличении охранных мероприятий на территории лечебного учреждения "Феофания"; понятно, что это не соответствует действительности", – заявили в УГО.
Как отметили в Управлении, охрана Президента во время его пребывания в больнице, а также общие охранные меры "осуществляются в соответствии с потребностями и в рамках исключительно действующего законодательства".
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При этом отмечается, что в настоящее время в больнице "Феофания", как и в других специализированных клиниках, частично изменен режим посещения. В частности, в отдельные корпуса не пускают посетителей из-за того, что там проходят лечение люди, заболевшие коронавирусной инфекцией. "Это является обязательным нормативным критерием для ограничения посещений", – отметили в Управлении госохраны.
В УГО также заверили, что охранные мероприятия в больнице "Феофания" никак не влияют на деятельность медицинского учреждения: "Больница работает полностью в штатном режиме".
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Как сообщал Укринформ, 9 ноября коронавирус обнаружили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "УП" сообщил, что Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".
По материалам: Укринформ