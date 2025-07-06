Як перевірити тиск без медичних засобів: дієві поради від лікарів

Артеріальний тиск є одним із ключових показників життєдіяльності організму, і його коливання можуть мати серйозні наслідки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте трапляються ситуації, коли під рукою немає тонометра, а самопочуття викликає занепокоєння. У такому разі лікарі радять звернути увагу на певні непрямі ознаки, які можуть допомогти зробити приблизну оцінку стану.

Найперше, важливо прислухатися до ритму серцебиття. За зниженої частоти пульсу, його м’якості або, навпаки, при різкій напрузі й прискоренні, можна запідозрити відхилення від норми.

Окрім того, пацієнти часто відзначають появу головного болю, пульсацію в потиличній ділянці, легке запаморочення або пітливість — це характерні реакції організму як на гіпертензію, так і на гіпотензію.

Досвідчені терапевти також рекомендують звертати увагу на загальне самопочуття при зміні положення тіла. Якщо людина різко встає з ліжка чи зі стільця і при цьому відчуває потемніння в очах або нестійкість, ймовірне зниження артеріального тиску.

У свою чергу, раптове почервоніння обличчя, відчуття жару, дзвін у вухах можуть сигналізувати про підвищений тиск.

Незважаючи на відсутність точних цифрових показників, такі спостереження можуть стати підставою для вчасного реагування — звернення до лікаря або прийому гіпотензивних препаратів за наявності відповідного діагнозу.

Однак варто пам’ятати, що повноцінний контроль артеріального тиску можливий лише за наявності сертифікованого тонометра. Це інструмент, без якого неможливо точно визначити рівень ризику, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом або в літньому віці.

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