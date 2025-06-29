Які є перші симптоми високого холестерину: лікарі зробили попередження                

Стан підвищеного рівня холестерину в крові, або ж гіперхолестеринемія, не завжди супроводжується яскраво вираженими клінічними проявами.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте лікарі попереджають: саме в цьому полягає її найбільша небезпека. Надмірне накопичення ліпідів у судинах часто починається безсимптомно, але з часом призводить до серйозних ускладнень – від ішемічної хвороби серця до гострого порушення мозкового кровообігу.

У медичній практиці відзначаються деякі ранні непрямі прояви, що можуть свідчити про підвищення рівня так званого «поганого» холестерину – ліпопротеїнів низької щільності. Людина може відчувати підвищену втому, нестабільність настрою, зниження здатності до концентрації уваги, навіть у разі відсутності фізичного навантаження.

У деяких випадках проявляються зовнішні зміни, зокрема утворення жовтуватих відкладень під шкірою в ділянці повік – ознака, що може бути прямим свідченням ліпідного дисбалансу в організмі.

Підвищення артеріального тиску також іноді виступає індикатором хронічного порушення жирового обміну, навіть якщо сам пацієнт не пов’язує це із холестерином.

Лікарі наголошують: своєчасна діагностика рівня холестерину за допомогою ліпідограми – найпростіший спосіб попередити прогресування атеросклерозу та уникнути фатальних ускладнень. За міжнародними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та МОЗ України, контроль ліпідного профілю має бути регулярним, особливо у вікових групах старше 40 років.

Як відзначає кардіолог Національного інституту серцево-судинної хірургії Олександр Коваль, профілактичний підхід завжди більш ефективний, ніж лікування наслідків. Саме через те важливо не ігнорувати навіть незначні сигнали організму, адже саме вони можуть вказати на необхідність змін у способі життя задовго до того, як настане небезпека.

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