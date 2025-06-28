Топ-5 вітамінів, яких не вистачає більшості людей: лікарі про важливу інформацію

За даними медичних оглядів та результатами скринінгів серед мешканців європейського регіону, у понад 60% дорослих виявляють нестачу життєво важливих мікроелементів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найбільш поширені випадки — це дефіцити, які непомітно підривають роботу внутрішніх органів, погіршують загальне самопочуття й знижують імунну стійкість. Нижче — п’ять вітамінів, нестача яких зустрічається найчастіше.

Вітамін D

Відіграє ключову роль у підтримці кісткової тканини, регуляції імунної відповіді та запобіганні депресивним станам. Через недостатнє сонячне опромінення і малу кількість жирної риби у раціоні українців, у середньому понад 70% мають зниження рівня цього вітаміну в зимово-весняний період.

Вітамін B12

Необхідний для функціонування нервової системи, утворення еритроцитів і метаболізму. Вегетаріанці, люди похилого віку та особи із захворюваннями шлунково-кишкового тракту мають підвищений ризик гіповітамінозу.

Фолієва кислота (вітамін B9)

Відіграє критичну роль у формуванні ДНК, розвитку плоду та кровотворенні. Її дефіцит часто стає причиною анемії, млявості, зниження уваги та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань.

Вітамін A

Регулює процеси зору, відповідає за епітеліальні тканини, шкіру й роботу слизових оболонок. Недостатність цього вітаміну знижує регенеративні можливості організму та збільшує ймовірність хронічних інфекцій.

Вітамін C

Відомий своїми антиоксидантними властивостями. Він захищає клітини від оксидативного стресу, зміцнює імунну систему та стимулює вироблення колагену. У курців, а також людей, що перебувають у стані постійного стресу, потреба у вітаміні C суттєво зростає.

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