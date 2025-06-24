Як ментально впливає на людину час проведений на дачі або в селі: наукове дослідження

У сучасному світі, де рівень стресу та інформаційного навантаження зростає пропорційно темпу життя, відпочинок у сільській місцевості або на дачі набуває не лише культурного чи побутового значення, а й науково доведеного терапевтичного ефекту.

Про це повідомляє «ПЛ».

Комплексне дослідження, проведене в рамках мультидисциплінарного проєкту під егідою Європейської платформи з психічного здоров’я у 2023 році, виявило, що навіть короткотермінове перебування в сільській місцевості спричиняє низку нейропсихологічних зрушень, які сприяють покращенню якості життя.

Під час дослідження, що тривало понад пів року, спостерігали за групою з понад 600 респондентів з різних країн, які мали змогу на тиждень змінити звичне урбанізоване середовище на сільське.

У результаті виявлено, що вже через п’ять днів середній рівень кортизолу — головного гормону стресу — знижувався на 20–25%, а рівень ендорфінів і серотоніну збільшувався у середньому на 18%. Ці зміни корелювали з покращенням сну, зменшенням симптомів тривожності та підвищенням суб’єктивного відчуття щастя.

На думку нейропсихологів, цей ефект має глибокі еволюційні корені. Організм людини за десятки тисяч років адаптувався до природного середовища, тоді як життя у великих містах є новим і часто ворожим стимулом для мозку.

Відсутність візуального шуму, урбаністичної монотонності, а також тиша та регулярні фізичні навантаження — копання, збирання врожаю, прогулянки — все це формує сприятливий фон для ментального перезавантаження.

Стан «дачного спокою», як його назвали вчені, позитивно впливає на довгострокову працездатність. Повернення до офісної рутини після сільського відпочинку виявлялося ментально легшим, а працівники демонстрували вищі показники уважності, реакції на ризики та креативності.

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