Чому море солоне: пояснення феномену від науковців
Морська вода солона через один важливий феномен, який взагалі зумовлює кожне море.
На перший погляд, відповідь на запитання, чому морська вода солона, може здаватися очевидною, однак геохімічний процес, що лежить в основі цього явища, формувався впродовж мільйонів років.
Про це повідомляє «ПЛ».
За поясненням науковців з Інституту геохімії ім. Вернадського НАН України у поєднанні з висновками міжнародних океанографічних центрів, сіль потрапляє в океани через постійний природний процес вимивання мінералів з материкових порід.
Дощова вода, насичена вуглекислим газом, поступово руйнує гірські породи, змиваючи іони натрію, хлориду та інших елементів у річки, які згодом несуть їх до океанів.
Цей процес супроводжується стабільним накопиченням мінералів, зокрема хлориду натрію, який і є головним компонентом звичної нам кухонної солі.
Рівень солоності океанів — приблизно 35 грамів на літр води, що є середнім показником по планеті. Водночас є водойми, солоність яких у кілька разів вища — наприклад, Мертве море, де вона перевищує 300 грамів на літр, створюючи ефект природного плавучого середовища.
Насичення морської води сіллю — не одномоментний процес. Це результат багатовікового балансу між надходженням мінералів з річок і виведенням частини їх на дно у вигляді осадів. Попри те, що море містить у собі величезну кількість солі, її концентрація залишається стабільною завдяки динамічній рівновазі.
Таким чином, явище солоності — це фундаментальна ознака земної гідросфери, яка має не лише науковий, а й екологічний та економічний сенс, зокрема в контексті добування мінералів і використання морської води у промисловості.
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