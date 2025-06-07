Як бактерії кішківника покращують імунітет: пояснення гастроентерологів
Кішківник, дійсно, впливає дуже сильно на імунну систему, про що розповіли детально спеціалісти.
Сучасна медицина дедалі частіше звертає увагу на складні взаємозв’язки між станом мікрофлори кишечника та здатністю організму протистояти інфекціям.
Про це повідомляє «ПЛ».
Згідно з актуальними даними гастроентерологів, близько 70 відсотків клітин імунної системи зосереджено саме у кишковому тракті, що підтверджує ключову роль мікробіому в регуляції імунітету.
Цей факт особливо важливий у світлі зростання кількості аутоімунних захворювань і зниження загальної резистентності організму до вірусів і бактерій.
Фахівці наголошують: мікрофлора — це не лише набір мікроорганізмів, а цілісна екосистема, яка взаємодіє з імунними клітинами через складну мережу біохімічних сигналів. Порушення цього балансу, зване дисбіозом, здатне викликати системні збої: від хронічної втоми й зниженого імунного захисту до серйозних запальних процесів.
Окрему увагу дослідники приділяють здатності кишкових бактерій стимулювати вироблення імуноглобулінів, підтримувати бар’єрну функцію слизової оболонки кишечника та перешкоджати проникненню патогенів у кровотік.
Для підтримки здорової мікрофлори гастроентерологи радять впроваджувати в раціон ферментовані продукти, багаті на природні пробіотики, а також не забувати про клітковину, яка є джерелом живлення для корисних бактерій.
Водночас надмірне або часте вживання антибіотиків без медичних показань вважається серйозною загрозою для мікробного балансу.
Регулярна дієта, фізична активність, достатній питний режим і помірне ставлення до медикаментів — усе це, за словами експертів, формує основу для стабільного функціонування імунної системи в умовах сучасного темпу життя.
Цікаво й те, що вчені продемонстрували, що станеться, якщо у Пепсі налити молоко.