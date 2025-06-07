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Як бактерії кішківника покращують імунітет: пояснення гастроентерологів

Кішківник, дійсно, впливає дуже сильно на імунну систему, про що розповіли детально спеціалісти.

Карина Шевченко Send an email 22 часа ago
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Кішківник
Кішківник

Сучасна медицина дедалі частіше звертає увагу на складні взаємозв’язки між станом мікрофлори кишечника та здатністю організму протистояти інфекціям.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з актуальними даними гастроентерологів, близько 70 відсотків клітин імунної системи зосереджено саме у кишковому тракті, що підтверджує ключову роль мікробіому в регуляції імунітету.

Цей факт особливо важливий у світлі зростання кількості аутоімунних захворювань і зниження загальної резистентності організму до вірусів і бактерій.

Фахівці наголошують: мікрофлора — це не лише набір мікроорганізмів, а цілісна екосистема, яка взаємодіє з імунними клітинами через складну мережу біохімічних сигналів. Порушення цього балансу, зване дисбіозом, здатне викликати системні збої: від хронічної втоми й зниженого імунного захисту до серйозних запальних процесів.

Окрему увагу дослідники приділяють здатності кишкових бактерій стимулювати вироблення імуноглобулінів, підтримувати бар’єрну функцію слизової оболонки кишечника та перешкоджати проникненню патогенів у кровотік.

Для підтримки здорової мікрофлори гастроентерологи радять впроваджувати в раціон ферментовані продукти, багаті на природні пробіотики, а також не забувати про клітковину, яка є джерелом живлення для корисних бактерій.

Водночас надмірне або часте вживання антибіотиків без медичних показань вважається серйозною загрозою для мікробного балансу.

Регулярна дієта, фізична активність, достатній питний режим і помірне ставлення до медикаментів — усе це, за словами експертів, формує основу для стабільного функціонування імунної системи в умовах сучасного темпу життя.

Цікаво й те, що вчені продемонстрували, що станеться, якщо у Пепсі налити молоко.

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Карина Шевченко Send an email 22 часа ago
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