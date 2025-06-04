Чи можна на дачі вирощувати коноплю в Україні: відповідь юриста

У 2025 році інтерес до вирощування конопель серед населення України зріс у кілька разів. Основною причиною є зміщення суспільної уваги до теми медичного канабісу, легалізація якого перебуває на етапі парламентського розгляду.

Про це повідомляє «ПЛ».

Водночас юридична площина цього питання залишається чітко окресленою: навіть з урахуванням посиленої дискусії щодо лібералізації законодавства, вирощування конопель без спеціального дозволу — це пряме порушення чинного кримінального законодавства.

Стаття 310 ККУ чітко визначає, що посів або вирощування конопель (навіть у кількості, яка не перевищує 10 рослин), є адміністративним або кримінальним правопорушенням, залежно від обставин справи.

Особливо слід звернути увагу на те, що навіть якщо мова йде про технічну коноплю з низьким вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК), її культивування без сертифікації та ліцензування заборонене. Така діяльність можлива лише в рамках чітко регламентованих програм під контролем Міністерства охорони здоров’я, Національної поліції та Держлікслужби.

Адвокат Андрій Гуменюк акцентує, що з юридичної точки зору, надання дозволу на вирощування технічної чи медичної коноплі на приватній дачній ділянці — малоймовірне в найближчому майбутньому.

Держава зберігає монополію на такий обіг, як частину фармацевтичного регулювання. Крім того, контролюючі органи активізували перевірки громадян на предмет недозволених посівів, зокрема у прифронтових та прикордонних регіонах.

Попри прогресивну риторику депутатів, зокрема щодо законопроєкту №7457, він передбачає виключно вирощування у межах ліцензованих підприємств — здебільшого для переробки на лікарські засоби. Жодного пункту щодо «домашнього використання» або індивідуального садівництва там немає. З огляду на це, дачникам, які експериментують з новими культурами, варто бути вкрай обережними та не плутати зміни в законодавчому дискурсі з фактичними правами на практиці.

Корисним також буде дізнатися й про те, як захистити город від слимаків.