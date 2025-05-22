Прогноз магнітних бур на 23 травня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у цей день очікується підвищена ймовірність магнітних бур, які можуть вплинути на електромережі, системи навігації та навіть здоров’я людей.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонячні бурі виникають внаслідок викидів корональної маси (CME) з поверхні Сонця, які, досягаючи Землі, взаємодіють з її магнітним полем. Це може викликати геомагнітні бурі різного ступеня інтенсивності. Науковці прогнозують, що 23 травня буде спостерігатися сильна активність, що може призвести до магнітних бур 2-3 рівня за шкалою G.

Важливо зазначити, що такі явища можуть впливати на людей, які страждають від серцево-судинних захворювань, а також можуть викликати головні болі та загальне нездужання. Рекомендується уникати тривалого перебування на вулиці та обмежити фізичні навантаження.

Крім того, підприємствам, що залежать від технологій, слід бути готовими до можливих збоїв у роботі систем. Важливо мати резервні плани та моніторити стан електромереж.

На закінчення, 23 травня 2025 року обіцяє бути насиченим подіями у світі сонячної активності. Рекомендується слідкувати за оновленнями від метеорологічних служб для отримання актуальної інформації.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 22 травня 2025 року.