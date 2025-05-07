Прогноз магнітних бур на 8 травня: чого чекати від сонячної активності

За офіційним прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 8 травня 2025 року Земля опиниться під впливом помірної магнітної бурі рівня G1.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це наслідок коронального викиду маси, що стався 5 травня унаслідок підвищеної активності на одній з найбільш динамічних ділянок Сонця. За інформацією астрофізиків, викид спричинив хвилю заряджених частинок, яка наближається до земної магнітосфери й може спричинити тимчасову нестабільність у геомагнітному полі планети, зокрема в другій половині дня.

Метеочутливі люди можуть відчути вплив такої активності вже з самого ранку. Згідно з медичними даними, найчастішими скаргами є головний біль, зниження концентрації, нестабільний артеріальний тиск, тривожність і безсоння.

У період геомагнітних бур лікарі радять мінімізувати психоемоційне навантаження, зменшити вживання кави, дотримуватися режиму сну та забезпечити достатнє споживання чистої води. Особливо уважними мають бути люди з хронічними серцево-судинними хворобами, які можуть відчути погіршення самопочуття навіть при незначних коливаннях геофізичних параметрів.

Крім фізіологічного аспекту, подібні бурі мають і технічний вплив. Зокрема, можливі локальні збої у роботі навігаційних GPS-систем, короткочасні перебої у радіозв’язку високих частот, а також потенційні збої у роботі супутникових каналів зв’язку.

Урядові агентства, авіаційні служби й телекомунікаційні оператори заздалегідь отримують попередження і вживають запобіжних заходів. Варто зазначити, що така геомагнітна активність не є екстраординарною, проте свідчить про активний цикл Сонця, який, за прогнозами науковців, триватиме принаймні до 2026 року.

Враховуючи все вищезазначене, 8 травня варто поставитися до свого самопочуття та режиму особливо відповідально, а також врахувати можливі технологічні збої у критичних сферах.

Тим часом досі може бути актуальним прогноз магнітних бур на 7 травня.