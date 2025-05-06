Як правильно працювати із граблями, аби не потягнути спину: поради від експертів

У весняний період більшість українців активно залучаються до роботи на власних дачах, присадибних ділянках і городах.

Про це повідомляє «ПЛ».

І хоча фізична праця на свіжому повітрі має багато переваг, саме в цей час зростає кількість звернень до лікарів з болями у попереку, м’язовими спазмами та защемленням нервів. Особливу увагу медики звертають на небезпеку неправильної роботи з інструментами, зокрема граблями.

Ортопеди та фізіотерапевти підтверджують, що граблі, якими зазвичай розпушують ґрунт, збирають листя чи вирівнюють поверхню землі, можуть стати причиною перенапруги поперекового відділу хребта.

Якщо людина працює без попереднього розігріву, з нахиленим корпусом і різкими рухами рук, то навіть кілька хвилин такого навантаження можуть спричинити мікротравму або м’язовий спазм, який надалі вимагатиме медичного втручання.

Кандидат медичних наук Михайло Гнатюк пояснює, що більшість травм виникають не через тяжкість інструмента, а через незбалансовану біомеханіку рухів.

Люди часто фіксують ноги в одній позиції і виконують усі дії лише руками, при цьому ігноруючи положення спини. Такі дії призводять до компресії міжхребцевих дисків і поступового зношування м’язово-зв’язкового апарату.

Щоб зменшити ризики, важливо усвідомлено підходити до садових робіт: налаштувати себе на те, що город — це зона помірної, а не екстремальної фізичної активності.

Варто звертати увагу на висоту інструмента, чергувати навантаження на різні м’язові групи, періодично змінювати позу і дозволяти собі короткий відпочинок. Навіть кілька глибоких вдихів і випрямлення спини можуть зняти напругу, яка накопичується непомітно.

Однак корисним буде дізнатися про те, як спорт може шкодити здоров’ю.