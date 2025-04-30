Як правильно садити цибулю: поради від спеціалістів аграрної справи

Весна — найвідповідальніший період для закладення основ врожаю, і саме посадка цибулі залишається серед пріоритетних дій як для фермерів, так і для власників присадибних ділянок.

Про це повідомляє «ПЛ».

У 2025 році фахівці Українського інституту рослинництва наголошують, що ключем до успішного вирощування цибулі є правильний вибір періоду, врахування погодних умов та агрохімічного складу ґрунту. Потепління наприкінці квітня дозволяє з точністю визначити найкращий момент для висадки сіянців — це період між 25 квітня та 5 травня, коли температура ґрунту сягає рівня, сприятливого для швидкого укорінення.

За словами агротехнологів, цибуля вимагає збалансованого середовища, де волога утримується, але не застоюється, і водночас забезпечений доступ повітря до кореневої системи. Земля має бути добре структурованою, без глибоких ущільнень, з високим вмістом гумусу.

Надлишкове використання органіки, зокрема свіжого гною, може викликати розвиток патогенних грибків, тому аграрії все частіше надають перевагу мінеральним добривам або компосту з добре розкладеним складом.

Зазвичай фермери, які дотримуються класичної сівозміни та чергують культури на ділянках, спостерігають значно вищу стійкість рослин до захворювань. Саме правильне чергування культур — наприклад, після бобових чи гарбузових — підвищує врожайність цибулі на 15–20%.

Багаторічний досвід підтверджує: у регіонах із помірним зволоженням і достатнім сонячним освітленням навіть без хімічного захисту можна досягнути відмінних результатів, якщо дотримано технології посадки. Цибуля — культура, що віддячить терплячому господарю за уважний підхід, і у 2025 році вона знову доведе свою важливість у харчовому ланцюгу країни.

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