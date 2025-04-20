Общество

Магнітна буря 20 квітня: метеозалежним варто бути насторожі

Карина Шевченко Send an email 13 часов ago
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Магнітна буря 20 квітня
Магнітна буря 20 квітня

За даними Лабораторії сонячної астрономії, геомагнітна активність у неділю сягне рівня G2 (Kp=6), що може спричинити короткочасні збої у роботі супутникового зв’язку, навігаційних систем і викликати погіршення самопочуття в метеозалежних людей. Про це повідомляє «ПЛ».

Особливо уважно до свого стану в цей день варто поставитися людям з гіпертонією, вегето-судинною дистонією, мігренями, проблемами з тиском і серцево-судинною системою. Можливі скачки тиску, безсоння, головний біль, втома та дратівливість.

Експерти радять:

  • уникати фізичного та емоційного перенапруження;
  • пити більше чистої води;
  • відмовитися від кави та алкоголю;
  • утриматися від далеких поїздок і важливих переговорів, якщо є така можливість.

Також на тлі бурі можливе виникнення північного сяйва у високих широтах Європи.

Також ще актуальним залишається китайський гороскоп на квітень 2025 для всіх знаків зодіаку.

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Карина Шевченко Send an email 13 часов ago
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