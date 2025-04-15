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Прогноз магнітних бур на 16 квітня: чого чекати від сонячної активності

Магнітні бурі можуть спричинити чимало проблем зі здоров’ям та технікою, але експерти попередили, які дні можуть бути небезпечними.

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

16 квітня 2025 року зафіксовані науковими центрами зміни в геомагнітному фоні вказують на можливу нестабільність умов у верхніх шарах атмосфери Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними NOAA та інших спеціалізованих обсерваторій, упродовж дня спостерігатиметься зростання індексу геомагнітної активності до рівня Kp=4. Це означає, що магнітосфера залишатиметься відносно спокійною, але чутливі системи зв’язку, енергетичні мережі та біологічні організми можуть відчути певний вплив.

Підвищення активності обумовлено корональним викидом маси, зафіксованим на Сонці 13 квітня, хвиля якого наразі перебуває у фазі взаємодії з магнітним полем Землі.

Науковці зазначають, що така ситуація є типовою для періодів середньої сонячної активності, особливо в контексті переходу до нового максимуму 25-го сонячного циклу.

Попри те, що інтенсивних геомагнітних бур не очікується, експерти рекомендують звернути увагу на можливі незначні перебої в роботі супутникових каналів зв’язку, особливо в північних регіонах планети. Окрему увагу варто приділити людям із серцево-судинними захворюваннями та метеозалежністю — хоча буря не досягне критичних показників, навіть мінімальні коливання можуть позначитися на загальному самопочутті.

Втім, досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 15 квітня.

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Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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