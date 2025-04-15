Чому від Сонця з’являються сили: цікавий феномен пояснили вчені

Нове мультидисциплінарне дослідження, яке провели вчені з Університету Женеви спільно з колегами з Массачусетського технологічного інституту, дало науково підтверджене пояснення популярному, але раніше малозрозумілому явищу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Багато людей задавалися питанням: «Чому після перебування на сонці або в природному світлі ми відчуваємо енергетичне піднесення, покращення настрою та загальну працездатність?». Виявилося, що причина цього ефекту не обмежується лише дією вітаміну D чи сезонною терморегуляцією організму.

Йдеться про активацію гіпоталамічних центрів мозку, які відповідають за внутрішню мотивацію, когнітивну концентрацію та реакції задоволення.

Дослідники довели, що ранкове світло в діапазоні від 460 до 490 нанометрів, тобто блакитна частина спектру, активізує окрему групу фоторецепторів у сітківці ока. Ці рецептори напряму пов’язані з нейронами, що продукують дофамін — нейромедіатор, який відповідає за формування відчуття енергії, задоволення та ініціативи.

Сканування мозку добровольців у рамках експерименту засвідчило, що вже через 20 хвилин перебування під впливом природного світла активність у зоні префронтальної кори та гіпоталамусу зростала на понад 15%. Це давало не лише емоційний підйом, але й чітке підсилення виконавчих функцій мозку, зокрема при прийнятті рішень.

Також може бути цікавою тема щодо того, чому більше 100 років тому більшість архітектурних об’єктів була такою величною, а сьогодні ні.