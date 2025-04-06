Чому під час позіхання люди заплющують очі: незвичайний факт

Позіхання — це природний рефлекс, який супроводжується низкою фізіологічних реакцій, зокрема заплющенням очей.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Під час позіхання відбувається напруження м’язів обличчя, шиї та ротової порожнини, що сприяє збільшенню кровотоку в судинах голови та покращенню постачання кисню до мозку. Деякі науковці припускають, що позіхання відіграє роль у терморегуляції мозку, допомагаючи йому охолоджуватися.

Заплющення очей під час позіхання може бути пов’язане з автоматичним скороченням м’язів обличчя та навколо очей, що сприяє зволоженню очної поверхні та захисту від подразнення.

Крім того, напруження м’язів вилиць під час позіхання може чинити легкий тиск на слізні залози, що іноді призводить до сльозотечі.

Також існує припущення, що заплющування очей є своєрідним захисним механізмом, який запобігає їх випадковому травмуванню через різкі рухи обличчя та голови під час позіхання. Загалом, ця особливість організму є частиною складного нейрофізіологічного процесу, який ще не до кінця вивчений, проте має важливе значення для підтримки здоров’я та рівноваги організму.

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