Яка група крові старіє повільніше за інші: висновки науковців

Наукові дослідження останніх десятиліть дедалі частіше підтверджують зв’язок між групою крові людини та її схильністю до певних захворювань, тривалістю життя і навіть процесами старіння.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені з Гарвардської школи громадського здоров’я провели масштабний аналіз понад 50 000 медичних карток пацієнтів і виявили цікаві закономірності. Дослідження показало, що носії першої (0) групи крові рідше за інших страждають від серцево-судинних захворювань і мають менший ризик розвитку когнітивних порушень у літньому віці.

Вважається, що це пов’язано з генетичними особливостями та низькою схильністю до тромбозів. Крім того, у людей із цією групою крові спостерігається нижчий рівень запальних процесів, які часто є пусковим механізмом для старіння організму.

Натомість у людей із групами крові A, B та AB підвищений ризик захворювань серця, інсультів і навіть певних видів онкології, що впливає на загальну тривалість життя.

Особливої уваги заслуговує група AB – вона найменш поширена і водночас найуразливіша до когнітивного старіння.

Важливо розуміти, що хоча група крові може впливати на процеси старіння, значно більше значення мають спосіб життя, харчові звички та фізична активність.

Регулярні заняття спортом, збалансоване харчування і контроль рівня стресу можуть суттєво уповільнити процеси біологічного старіння, незалежно від того, яку групу крові має людина.

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