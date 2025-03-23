Які найкращі вітаміни треба купити для волосся: поради лікарів

Густе та здорове волосся – це не лише естетичний показник, а й маркер загального стану здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

Випадіння волосся, ламкість та тьмяність можуть бути наслідком нестачі важливих вітамінів та мікроелементів. Тому лікарі-дерматологи рекомендують додати до раціону комплекс необхідних речовин, серед яких біотин, вітамін D, залізо, колаген та цинк.

Саме вони відіграють ключову роль у зміцненні волосся, активізації фолікулів та забезпеченні його блиску. При цьому слід пам’ятати, що правильний догляд за волоссям включає не лише прийом вітамінів, а й здорове харчування, достатню кількість води та відмову від шкідливих звичок.

Окрім вітамінів, важливо дотримуватись правильного харчування – вживати рибу, горіхи, зелень, яйця. Деякі лікарі рекомендують спеціалізовані біодобавки, але їх слід приймати після консультації з фахівцем.

Також важливо звертати увагу на стан шкіри голови, оскільки її здоров’я безпосередньо впливає на стан волосся.

Регулярний догляд, здоровий спосіб життя та збалансоване харчування допоможуть зберегти волосся сильним, сяючим та густим у будь-якому віці. Якщо ж проблеми з волоссям не зникають, варто звернутися до трихолога, який допоможе визначити причину і підібрати індивідуальне лікування.

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