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Чи можна пити вино віком понад 500 років: що кажуть експерти

Карина Шевченко Send an email 50 минут ago
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Вино
Вино

Історія знає кілька прикладів неймовірно старих вин, які збереглися впродовж століть, однак головне питання полягає в тому, чи можна їх вживати.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найвідомішою давньою пляшкою вважається так зване «Спейєрське вино», знайдене в Німеччині та датоване IV століттям нашої ери. Ця пляшка зберігалася в герметичних умовах і, за словами експертів, рідина всередині може бути біологічно безпечною, хоча її смакові якості залишаються під питанням.

Загалом, якість вина після століть зберігання залежить від низки чинників, таких як температура, рівень герметичності пляшки та спосіб виготовлення напою.

Відомо, що деякі вина, такі як мадера чи портвейн, мають унікальні властивості витримки і можуть зберігати смак десятиліттями. Однак більшість вин, навіть найдорожчих сортів, зазвичай втрачають свої первинні характеристики вже через кілька десятків років.

Фахівці рекомендують не ризикувати вживанням вин, що зберігалися понад 100 років, оскільки зміни хімічного складу можуть зробити їх непридатними для споживання.

Водночас такі історичні зразки мають велику культурну цінність і часто зберігаються в музеях або на аукціонах як колекційні об’єкти.

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Карина Шевченко Send an email 50 минут ago
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