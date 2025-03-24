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Як правильно дбати про свій імунітет після хвороби: важливі поради від лікарів

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Бактерії
Бактерії

Відновлення імунної системи після хвороби потребує комплексного підходу, а організм після боротьби з вірусами або бактеріями виснажений, тому потребує додаткової підтримки для повернення до нормального стану.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі рекомендують звертати увагу на харчування, адже саме з їжею людина отримує необхідні для імунітету вітаміни та мікроелементи. Збалансований раціон, багатий на білки, антиоксиданти та корисні жири, сприяє швидкому відновленню організму.

Крім цього, медики наголошують на важливості якісного сну, оскільки під час нічного відпочинку активізується процес відновлення клітин та посилюється захист від інфекцій.

Фізична активність також відіграє важливу роль, адже навіть помірні навантаження, такі як прогулянки на свіжому повітрі, стимулюють кровообіг та підвищують стійкість організму до захворювань.

Додаткову увагу слід приділити психологічному стану, адже стрес є одним із головних факторів, що послаблюють імунну систему.

Нагадаємо, скільки може триматися грип у організмі: відповідь може здивувати.

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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