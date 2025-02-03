Як заснути за дві хвилини та одночасно зняти стрес: експерт назвав простий та перевірений спосіб

Американський фітнес-тренер Джастін Агустін поділився перевіреною військовими технікою, що допомагає заснути всього за дві хвилини й одночасно знімає стрес.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Джастін Августін.

Метод, про який розповів експерт, не потребує спеціального обладнання або медикаментів — тільки вміння контролювати свій стан і правильно розслаблятися. Для швидкого засинання необхідно поетапно розслабляти тіло, починаючи з обличчя і поступово переходячи до ніг.

Важливо зняти напругу з очей, щік, щелепи і зосередитися на диханні. Потім розслабити шию, плечі, руки й пальці, опустивши їх у максимально природне положення. Щоб посилити ефект, можна уявити, як тепло розливається по тілу — від голови до кінчиків пальців. Завершити процес варто глибоким вдихом і повільним видихом, розслабляючи груди, живіт, стегна, коліна, гомілки та стопи.

Під час виконання вправи важливо очистити розум від сторонніх думок і тривог. Для цього можна уявити себе в спокійній обстановці — наприклад, у безтурботному місці на природі або в гамаку. Якщо свідомість починає відволікатися, рекомендується повторювати протягом десяти секунд фразу «не думай». За словами тренера, регулярна практика цієї техніки протягом шести тижнів допоможе засинати за дві хвилини щоночі.

Для поліпшення якості сну також важливо дотримуватися низки простих правил. Фахівці радять лягати спати і прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні, не засинати, якщо немає відчуття втоми, і за годину до сну розслаблятися, наприклад, читаючи книжку або приймаючи теплу ванну. Створення комфортних умов у спальні, включно зі зручним матрацом, правильною температурою і свіжим повітрям, також сприяє швидкому засинанню і глибокому відпочинку.

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