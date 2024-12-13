Що треба додати до ялинки, щоб вона довше стояла

Існує перевірений лайфхак, який використовували ще наші бабусі. Правильний догляд і невелика хитрість збереже ваше деревце довше свіжим та ароматом, Про це пише Первая Лента із посиланням на ТСН.

Серед більшості існує думка, що достатньо принести свіжозрубану ялинку, поставити її у воду, і на цьому все. Дерево буде радувати своєю присутністю усі свята. Але для цього необхідно створити спеціальні умови.

Що робити, щоб ялинка простояла довше

Щоб хвоя довше лишалась на дереві, а ялинка залишалася зеленою і ароматною, у воду, яка використовується для поливу, додайте дві прості кухонні складові: цукор і сіль. Цукор забезпечить живлення дереву, а сіль прибере зайву вологу та допоможе утримувати голки.

Щоб приготувати розчини знадобиться:

вода — 1 л;

цукор — 2 ст.л.;

сіль — 2 ст.л.

Ці компоненти не нашкодять дереву та значно подовжать його «життя».

Чи допоможе аспірин ялинці

Додатково можна покращити суміш, додавши таблетку аспірину. Це запобігатиме розмноженню бактерій. Використовуючи аспірин, можна зменшити кількість солі та цукру до 2 чайних ложок.

Важливо також регулярно змінювати воду, адже ялинка може споживати до літра рідини щодня.

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