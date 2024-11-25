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Як підготувати кімнатні рослини до зими: 5 речей, про які потрібно обов’язково подбати 

Кімнатні рослини потребують особливого догляду, особливо перед настанням зими.

Арина Марченко Send an email 14 часов ago
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Кімнатні рослини
Як підготувати кімнатні рослини до зими: 5 речей, про які потрібно обов’язково подбати

Це період, коли необхідно організувати рослинам спокійні умови, щоб вони продовжувати рости і розвиватись. Світловий режим, температура в приміщенні, вологість — все потрібно оптимізувати для періоду холодів і морозів. Про це пише Первая Лента з посиланням на kamienske.city.

На що потрібно звернути увагу

Кількість світла. Якщо рослини не будуть отримувати достатню кількість світла, вони можуть «стресувати». За необхідності поставте додаткові фітолампи, які допоможуть мінімізувати негативний вплив сезону, коли дуже рано темніє.

Обробка від шкідників. До зими потрібно провести обробку від шкідників. Рі чу тому, що на зиму вони можуть причаїтися, а при сприятливих умовах почнуть знищувати рослини.

Полив. Пересушення або надмірна вологість можуть призвести до розвитку хвороб.

Переміщення. Якщо у вас рослини знаходяться в різних кімнатах, на зиму рекомендується їх згрупувати. Це допоможе створити для них оптимальний та загальний мікроклімат. Втім, це можна робити, тільки якщо квіти здорові та оброблені.

Розміщення. Заберіть на зиму рослини з вікон. Зимове провітрювання приміщень має вкрай негативний вплив на них. Також не варто забувати оберігати рослини від протягів.

Раніше ПЛ писала про те, навіщо потрібно зв’язувати крону туї на зиму. 

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Арина Марченко Send an email 14 часов ago
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