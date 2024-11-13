Навіщо потрібно зв’язувати крону туї на зиму

Ці хвойні рослини мають високу стійкість до морозів. Однак, як з’ясувалося, це не завжди відповідає дійсності. Про це пише Первая Лента з посиланням на Ukr.Media.

За словами експертів, якщо ділянка сильно продувається вітром, то він здатен пошкодити крону. У зимовий період вітри та хуртовини досить часте явище.

Крім того, загрозу може становити велика кількість снігу, вагу якого гілки можуть не витримати та зламатися. Тому зв’язувати крону туї потрібно обов’язково, щоб вона не зазнала деформації і не зламалася під тиском снігу або впливом вітру.

Читайте також: Як виростити руколу на підвіконні

Агрономи підкреслюють, що особливого догляду в зимовий період потребують тільки молоді рослини до 5 років. Також корисно взимку струшувати з туї сніг.

Фахівці додали, що в деяких ситуаціях зв’язування крони може запобігти захворюванням і загибелі рослин. Тому не варто нехтувати цією простою, але важливою процедурою.

Для зв’язування крони туї, потрібно зібрати гілки компактно в «бутон», обв’язати їх по спіралі шпагатом або обв’язкою у вигляді еластичного бинта. Не стягуйте крону надто туго, головне, щоб вона тримала компактну форму. На завершення на тую зверху слід надіти будь-який матеріал, що дихає, і закріпити його шпагатом.

Раніше ПЛ писала про те, як зберігати яблука, щоб довго пролежали і залишались свіжими.