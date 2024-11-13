Лайфстайл

Навіщо потрібно зв’язувати крону туї на зиму 

Агрономи розповіли, чи потрібно зв'язувати крону туї на зиму.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
0 0
Туї
Навіщо потрібно зв'язувати крону туї на зиму

Ці хвойні рослини мають високу стійкість до морозів. Однак, як з’ясувалося, це не завжди відповідає дійсності. Про це пише Первая Лента з посиланням на Ukr.Media.

За словами експертів, якщо ділянка сильно продувається вітром, то він здатен пошкодити крону. У зимовий період вітри та хуртовини досить часте явище.

Крім того, загрозу може становити велика кількість снігу, вагу якого гілки можуть не витримати та зламатися. Тому зв’язувати крону туї потрібно обов’язково, щоб вона не зазнала деформації і не зламалася під тиском снігу або впливом вітру.

Агрономи підкреслюють, що особливого догляду в зимовий період потребують тільки молоді рослини до 5 років. Також корисно взимку струшувати з туї сніг.

Фахівці додали, що в деяких ситуаціях зв’язування крони може запобігти захворюванням і загибелі рослин. Тому не варто нехтувати цією простою, але важливою процедурою.

Для зв’язування крони туї, потрібно зібрати гілки компактно в «бутон», обв’язати їх по спіралі шпагатом або обв’язкою у вигляді еластичного бинта. Не стягуйте крону надто туго, головне, щоб вона тримала компактну форму. На завершення на тую зверху слід надіти будь-який матеріал, що дихає, і закріпити його шпагатом.

Раніше ПЛ писала про те, як зберігати яблука, щоб довго пролежали і залишались свіжими.

теги
Арина Марченко Send an email 9 часов ago
0 0

Материалы по теме

Стелаж

Як «поділити» кімнату на зони, не витрачаючи коштів на ремонт

4 недели ago
Прання

Які незвичні речі варто покласти у пральну машину, щоб покращити прання одягу

14 октября, 2024
Рукола

Як виростити руколу на підвіконні

9 октября, 2024
Осінній лук

Які 5 речей повинні бути в вашому гардеробі у жовтні

8 октября, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button