5 речей в інтер’єрі кухні, які візуально зменшують простір

Це відбувається через неправильний інтер’єр, який робить цю кімнату меншою, аніж вона є насправді.

Дизайнери інтер’єру розповіли про речі, які можуть візуально зменшувати простір на кухні. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The Spruce.

Занадто багато кольорів

Велика кількість кольорів у інтер’єрі кухні створює візуальний безлад. Дизайнери рекомендують дотримуватись цілісної палітри кольорів, це додасть кухні більш просторого та стильного вигляду навіть якщо ця кімната має невелику площу.

Темні фасади кухні

Темний колір фасаду додає кухні вишуканий та стильний вигляд, однак якщо кімната маленька, то це візуально ще більше її зменшить. Річ у тому, що темний колір поглинає світло і створює відчуття замкненості.

Якщо у вас кімната невеликого розміру, дизайнери радять обирати кухню зі світлими фасадами, які будуть відбивати світло. Якщо ж вам дуже подобається темна кухня, то краще скомбінувати два кольори – темний на нижні шухляди, а світлий – вгорі.

Відсутність світла

Чим краще освітлення в кімнаті, тим більшою вона здається. Тому обов’язково подумайте про достатнє освітлення кухні.

Штори або важкі жалюзі на кухонних вікнах можуть блокувати природне світло. Для розширення простору, краще надати перевагу мінімалістичній обробці вікон, наприклад прості штори, прозорі жалюзі або взагалі залишити вікна відкритими.

Щоб додати ще більше світла, встановіть світлі глянцеві фасади, які будуть його відбивати.

Безлад на стільниці

Не забувайте підтримувати чистоту на стільниці. Захаращеність створюватиме відчуття переповненості і маленького простору.

Продумайте місця для зберігання речей, щоб кухня мала чистий та відкритий вигляд.

Невдалі пропорції

Від масштабу предметів залежить візуальний вигляд приміщення. Не обирайте занадто великий холодильник, який займатиме весь простір. Також дизайнери радять ставити верхні шафи кухні під стелю, це допоможе візуально видовжити приміщення.

Раніше ПЛ писала про те, як «поділити» кімнату на зони, не витрачаючи коштів на ремонт.