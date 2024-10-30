Що потрібно додати у воду, щоб зрізати квіти довше стояли

Втім, мало хто знає, що їхнє довге життя у вазі залежить від деяких секретів догляду. Про ці секрети сьогодні розповість Первая Лента з посиланням на сайт Storinka.

Флористи розповідають, що найпростішим способом зберегти квіти свіжими довгий час є вода – її потрібно регулярно міняти та вона має бути прохолодною. Вони радять використовувати чисту та фільтровану воду, щоб уникнути накопичення важких солей та забруднень.

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Ще одним важливим кроком є регулярне зрізання стебел. Варто використовувати гострі та якісні ножиці для стебел, щоб уникнути розривів. Ця проста процедура дозволить вберегти квіти від мікробів та бактерій у воді, які можуть зіпсувати стан букета.

Ще одним секретом довговічності зрізаних квітів є обприскування листя водою з пульверизатора. Це забезпечить правильний рівень вологості та позитивно позначиться на стані листя.

Крім того, щоб продовжити життя деяких кольорів можна додати у воду невелику кількість цукру. Половина чайної ложки цукру на вазон класичного розміру допоможе зберегти свіжість троянд, тюльпанів, гвоздик, бузку, запашного горошку та фрезій.

Якщо ви будете дотримуватись цих простих порад, то зможете насолоджуватися красою та ароматом улюблених квітів у вазі довгий час.

Раніше ПЛ писала про те, як зберігати яблука, щоб довго пролежали і залишались свіжими.