5 голлівудських зірок, які мають дивні фобії

Часом вони можуть бути навіть комічними, особливо коли мова йде про знаменитостей.

Первая Лента з посиланням на РБК-Україна розповідає про п’ять знаменитостей, чиї незвичайні фобії дивують шанувальників.

Келлі Осборн – хафефобія

Британська співачка зізнавалася, що має хафефобію – це страх дотику, який часто виникає у людей, які намагаються захистити свій особистий простір. У крайніх випадках ця фобія може посилюватись у тих, хто пережив сексуальне насильство, сформувавши у них значну версію цього страху.

Орландо Блум – паркуфобія

Відомий актор має страх перед свинями. Хоча міські жителі зазвичай зустрічають цих тваринок виключно в зоопарку, Блум зіштовхнувся з кабанчиком, який втік із загону під час зйомок фільму «Царство небесне».

Памела Андерсон – ейсоптрофобія

Страх перед дзеркалами часто пов’язують з міфами про потойбічний світ. Причиною можуть бути ірраціональні переконання, про які людина може навіть не здогадуватися.

Ця фобія може розвинутися з дитячих травм, якщо дитина пережила сильний переляк у ситуації, яка пов’язана із дзеркалом. Помірні прояви цього страху зустрічають досить часто, але найсерйознішою формою є страх перед власним відображенням.

Цікаво, що на цю фобію страждає відома голлівудська актриса Памела Андерсон. Вона переконана, що краще довірити свою укладку і макіяж професіоналам, а результат можна побачити на фотографіях, уникаючи відображень у дзеркалах.

Опра Вінфрі – мастикогумміфобія

Якщо деяких людей дратує, коли хтось поруч жує жуйку або надуває з неї бульбашки, то для мастикогумміфобів це переростає у справжнє випробування. Ця рідкісна фобія може викликати у людини надмірне занепокоєння і навіть фізичний дискомфорт, побачивши або почувши звук жувальної гумки.

Мастикогумміфоби не переносять як сам процес жування, так і звуки, якими він супроводжується. Однією зі знаменитостей, які страждають від цієї фобії, є американська телеведуча Опра Вінфрі. Її страх бере своє коріння з дитинства, коли бабуся Опри часто жувала гумку і залишала її прилиплою до різних предметів, що залишило глибокий слід у її пам’яті телеведучої.

Леді Гага – фазмофобія

Співачка переживає неймовірний страх перед привидами і паранормальними явищами. Перш ніж зупинитися в готельному номері, вона запрошує своїх помічників, щоб вони перевірили приміщення на наявність потенційних загроз, після чого заселяється в номер. Існують чутки, що вона інвестувала близько 30 тисяч доларів на розробку детектору електромагнітних полів, щоб почуватися в більшій безпеці.

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