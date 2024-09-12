Як правильно білити дерева восени та чому це важливо

Це ідеальний час для внесення добрив, прибирання опалого листя та органічного сміття.

Однак, не менш важливо подбати про захист стовбурів дерев – восени необхідно побілили дерева. Як правильно це робити і чому це важливо, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Чому важливо білити дерева восени

Кора — це природний захисний шар дерева, що захищає його від впливу зовнішніх факторів: шкідників, тварин, різних захворювань та погодних умов. Однак, якщо за ним не доглядати, кора може розтріскатися, огрубіти, відшаровуватися. Таким чином дерево стає більш вразливим до хвороб та шкідників.

Коли білити дерева восени

Зазвичай побілку проводять у жовтні-листопаді, однак все залежить від регіону. Важливо білити дерева в суху погоду до настання морозів при температурі не нижче +3°C.

Раніше білити дерева не варто, тому що побілку можуть змити дощі. А якщо зробити це пізніше, при мінусових температурах, то склад замерзне і не висохне, що знизить його ефективність.

Чим можна білити дерева

Для осінньої побілки використовують спеціальні склади, які мають високу стійкість до погодних умов. Найбільш ефективними є склади з гашеним вапном, глиною та фунгіцидами. Ось кілька прикладів:

«Білосніжка» — універсальна побілка на основі глини та вапна, захищає від шкідників та перепадів температур.

«Білосніжка з мідним купоросом» — цей склад підвищує імунітет дерев і захищає від грибкових хвороб.

«Білосніжка з залізним купоросом» — ефективно загоює рани на корі та захищає від грибків.

Побілку можна наносити малярними кистями різної ширини, макловицями, мочалками.

Як правильно білити дерева

Перед побілкою кору потрібно ретельно зачистити від моху, лишайників, бруду та відшарувань. Це можна зробити за допомогою металевої щітки або садового ножа.

Засіб для побілки необхідно розвести з водою до потрібної консистенції відповідно до інструкції. Можна додати інсектицид для захисту від комах.

Склад варто нанести на стовбур від землі до основи скелетних гілок на висоту до 1,2-1,5 м. Особливу увагу потрібно приділити південній стороні стовбура, де сонячні промені особливо активні.

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