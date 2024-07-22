Як швидко оновити дачний інтер’єр без додаткових витрат

Часто наші дачі більше нагадують склад речей, які будуть використані «при нагоді» і які «шкода викидати». Придивіться до них уважніше — можливо деякі з них стануть для вас джерелом натхнення. Як швидко оновити дачу без додаткових покупок, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Storinka.

Урожайні речі та декор ручної роботи зазвичай виглядають дуже виграшно. Знайдіть старі речі – люстру, комод та відреставруйте. Пофарбуйте стару річ із балончика у яскраві кольори, також можна підійти до питання більш ґрунтовно – оштукатурити та пофарбувати у початкові кольори. Якщо не виявили під рукою нічого придатного, вирушайте на блошиний ринок — там безліч скарбів. Зі старими речами дачний будиночок отримає атмосферу родового гнізда, де виросло багато поколінь.

Також цікаво буде виглядати будь-який інтер’єр з додаванням до нього предметів, що стосуються музики (вінілові платівки), кіно (фотографії та постери з фільмів, старий телевізор або проектор) або літератури (стелажі з книгами). Тоді, крім шашликів, ви зможете влаштовувати на дачі музичні та кіно-вечори, а також зустрічі дачного літературного клубу.

Варто пам’ятати головне правило — важливо створити в дачному будинку такі куточки, де вам буде затишно та комфортно. Якщо ви любите стиль прованс — то вам знадобляться дрібниці, яким складно знайти застосування в побуті — керамічний посуд, бляшанки, фарфор. Розташуйте їх на кухонному стелажі та прикрасьте кухню свіжими букетами або сухоцвітами.

Завдяки текстилю навіть самий непоказний інтер’єр може перетворитись в щось оригінальне. Покривала, подушки, штори зроблять вашу дачу більш затишною. При декоруванні можна спиратися на колір інтер’єру дачного будинку. Важливо пам’ятати, що для дачі практичніше вибирати матеріали, що легко миються — льон, рогожка та інші.

Раніше ПЛ писала про те, як оптимізувати маленьку спальню.