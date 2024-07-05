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Як часто потрібно поливати огірки і помідори у спеку

В літній період без поливу рослини можуть швидко втратити здатність до росту, розвитку та плодоношення.

Арина Марченко Send an email 2 дня ago
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Тому вода вкрай необхідна для живлення рослин. В спекотні місяці питання регулярних поливів особливо гостре. Про це пише Первая Лента з посиланням на ProstoWay.

Полив помідорів

Об’єм необхідної рідини для поливу залежить від періоду росту та достигання плодів. Від моменту висаджування у відкритий ґрунт до утворення помідорів грунт має бути зволоженим на глибину до 25 см. Після того, як плоди достигнуть, рекомендується збільшити рівень зволоження до 30 см. Оптимальний режим — двічі на тиждень по 10 л на 1 кв.м. Не рекомендується проводити дощування.

Полив огірків

Найвимогливіші до поливу серед рослин на городі — огірки. Все через те, що вони на 90% складаються з води. Тому вода для них відіграє критично важливу роль.

Огірки більше випаровують води, ніж помідори. Причина в основному через те, що огірки мають велику площу листя. Саме тому їх рекомендується мульчувати, щоб ґрунт довше залишався зволоженим. В спеку рекомендується поливати огірки щодня.

В посушливий період норма води сягає 5-7 л на 1 кв.м. Звичайно, всі поливи слід виконувати ввечері або вранці. Воду потрібно брати теплу, а не холодну, так як через різку зміну температури рослина отримає стрес, через що полив не матиме сенсу.

Раніше ПЛ писала про те, чим підживити городину після сильного дощу.

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Арина Марченко Send an email 2 дня ago
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