Чим маринувати і як готувати м’ясо, щоб не нашкодити здоров’ю

Втім, воно буде приносити максимальну користь, якщо готувати його певним способом. Це також стосується маринадів, які дуже популярні з приходом теплої погоди, яка дозволяє влаштовувати пікніки на свіжому повітрі.

Які маринади краще обирати, щоб не нашкодити здоров’ю розповідає Первая Лента з посиланням на інтерв’ю дієтологині Оксани Скиталінської у подкасті «Як це жити» на YouTube.

Який маринад краще обирати

За словами експертки, неперероблене м’ясо буде приносити максимальну користь. Тобто, воно нашкодить вашому здоров’ю, якщо ви будете його запікати чи зробите шашлик.

Втім, Скиталінська наголошує на правильному способі маринування м’яса. Воно радить маринувати м’ясо кислими продуктами, наприклад соком лимона, яблучним чи апельсиновим соком, білим або червоним вином.

«Також спробуйте бальзамічний оцет, якщо додати трав — біологічних речовин стане ще більше», — додала дієтолог.

Є одним відмінним варіантом для маринування буде мінеральна вода з газом.

«Дайте м’ясу так ніч постояти — і ви отримаєте дуже корисний продукт», — зазначила експертка.

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