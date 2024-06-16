Як захистити дитину від комарів і надати першу допомогу при укусі

У цей період діти частіше бувають на вулиці, тому й зростає потенційна загроза нападу комарів й алергічної реакції на укуси цих комах.

Як захистити свою дитину від небезпеки влітку, розповідає Первая Лента з посиланням на Бахмут IN.UA.

Як захистити дитину від комарів

Фахівці рекомендують подбати про захист від укусів комарів для дітей, адже лікувати їх значно важче. Відтак, щоб захистити малюків від комарів вдома, потрібно зачиняти двері та вікна або користуватися протимоскітними засобами.

Відпочиваючи на природі, рекомендується одягати дітей в одяг світлих тонів. Бажано, щоб всі ділянки тіла були закриті одягом. Можна також використовувати репеленти, які знижують ймовірний ризик укусів. Краще не використовувати яскравий одяг та парфуми, тому що вони, навпаки, приваблюють комарів.

Якщо у вас немає проти москітної сітки на вікнах, ввечері потрібно вимикати світло та закривати вікна, бо це може приверну увагу комах.

Яка реакція на укус комара є нормальною

Якщо так сталося, що дитину таку вкусив комар, є фактори, які допоможуть визначити, чи нормальною є реакція шкіри малюка на укус.

До них належать:

почервоніння;

набряк;

свербіж;

міхур в місці укусу;

також у деяких дітей, особливо при повторних укусах може виникнути значна за розмірами припухлість.

Як надати дитині першу медичну допомогу при укусі комара

Оглянути місце укусу.

Промити місце укусу антисептиком.

Нанести мазь, рекомендовану після укусів.

Дати дитині протиалергічний препарат, дозування відповідно до віку.

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