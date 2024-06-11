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9 елементів стародавнього українського одягу, які стали популярними в наш час

Якщо подивитися на те, як одягалися українці раніше, точно з’явиться бажання придбати якусь з речей.

Арина Марченко Send an email 4 часа ago
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Наприклад, старовинне намисто пасуватиме до сукні, вінки допоможуть створити незвичайний весільний образ, а брилі та капелюшки навіть і змінювати за 100 років не треба, бо й так все в них ідеально. Первая Лента зібрала 9 речей, які підійдуть сучасним модникам та модницям.

Силянка

Чокери – це зовсім не сучасний виріб. Це прикраса на шию, вузька стрічка з намистинками бісеру з геометричними чи рослинними орнаментами. Орнамент підбиравсявідповідно до візерунків вишивки тої місцевості. До стрічки іноді кріпили медальйони, що прикрашали груди.

Фото: Prom

Бриль

Солом’яні капелюшки, здається, ніколи не вийдуть з моди. Бо сонячні дні влітку будуть завжди, а це справді красивий та легкий головний убір. Широкі поля ідеально захищають від сонця. А ще це екологічний головний убір, адже солома швидко розкладається.

Фото: Музей Гончара

Вовняна гуня

Теплий верхній одяг, який не промокає. Гуню носили в будні, а на свята одягали білі, прикрашені гуні. Пухнаста гуня буде чудовим замінником шуби, а зараз їх можна створити й зі штучних матеріалів, не тільки з овечої вовни.

Фото: KAPSULA. Без подібних

Тобівка

Невелика шкіряна сумочка з тисненням, яку зручно завжди мати з собою. Довгими зимовими вечорами українці майстрували зі шкіри, вигадуючи різні орнаменти тисненням. Сучасній дівчині теж знадобиться така сумочка, адже вона не лише красива, але й практична. В неї можна скласти найнеобхідніші речі – смартфон, ключі, гаманець.

Фото: Фотографії старого Львова

Намисто

Намисто виробляли з перлів, бурштину, скла і навіть металу. Вибір з великих чи дрібних намистин підійде і для свята, і просто як прикраса у звичайний день в офісі.

Фото: Вишиванки

Пацьорки

Один з видів намиста, яке виготовляли зі скляних матеріалів. Воно вважалося дуже коштовним, а візерунки були яскравими. Зараз пацьорки на одній мотузці стануть ідеальним доповненням до яскравого образу.

Фото: ТМ Ляночко

Вінок

Дівчина у вінку асоціювалася зі сходом сонця. Вінки часто прикрашали стрічками. Особливе значення мав весільний вінок, трави та квіти символізували щасливе життя для подружжя. Зараз вінок виготовляють зі штучних квітів.

Фото: Ярмарки

Керсетка

Схожий на сучасний жилет одяг носили поверх сорочки. Зараз в етномагазинах можна придбати сучасні відповідники керсетки, які виготовляють з оксамиту чи вовни. Орнамент можна підібрати самостійно, й носити керсетку до сорочки чи сукні.

Фото: Магазин vip Подарунків Fama.ua

Хустина

Раніше хустина могла розповісти про достаток в родині, її дівчина дарувала сватам, була оберегом. Також хустка давала зрозуміти іншим, що дівчина вже заміжня. Тепер хустина — прикраса та зручний одяг. Тепла хустина не лише радує око, але й захищає від холоду.

Фото: Zvychay

Раніше ПЛ писала про те, чому потрібно прати нові речі після купівлі.

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Арина Марченко Send an email 4 часа ago
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