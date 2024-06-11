9 елементів стародавнього українського одягу, які стали популярними в наш час

Наприклад, старовинне намисто пасуватиме до сукні, вінки допоможуть створити незвичайний весільний образ, а брилі та капелюшки навіть і змінювати за 100 років не треба, бо й так все в них ідеально. Первая Лента зібрала 9 речей, які підійдуть сучасним модникам та модницям.

Силянка

Чокери – це зовсім не сучасний виріб. Це прикраса на шию, вузька стрічка з намистинками бісеру з геометричними чи рослинними орнаментами. Орнамент підбиравсявідповідно до візерунків вишивки тої місцевості. До стрічки іноді кріпили медальйони, що прикрашали груди.

Бриль

Солом’яні капелюшки, здається, ніколи не вийдуть з моди. Бо сонячні дні влітку будуть завжди, а це справді красивий та легкий головний убір. Широкі поля ідеально захищають від сонця. А ще це екологічний головний убір, адже солома швидко розкладається.

Вовняна гуня

Теплий верхній одяг, який не промокає. Гуню носили в будні, а на свята одягали білі, прикрашені гуні. Пухнаста гуня буде чудовим замінником шуби, а зараз їх можна створити й зі штучних матеріалів, не тільки з овечої вовни.

Тобівка

Невелика шкіряна сумочка з тисненням, яку зручно завжди мати з собою. Довгими зимовими вечорами українці майстрували зі шкіри, вигадуючи різні орнаменти тисненням. Сучасній дівчині теж знадобиться така сумочка, адже вона не лише красива, але й практична. В неї можна скласти найнеобхідніші речі – смартфон, ключі, гаманець.

Намисто

Намисто виробляли з перлів, бурштину, скла і навіть металу. Вибір з великих чи дрібних намистин підійде і для свята, і просто як прикраса у звичайний день в офісі.

Пацьорки

Один з видів намиста, яке виготовляли зі скляних матеріалів. Воно вважалося дуже коштовним, а візерунки були яскравими. Зараз пацьорки на одній мотузці стануть ідеальним доповненням до яскравого образу.

Вінок

Дівчина у вінку асоціювалася зі сходом сонця. Вінки часто прикрашали стрічками. Особливе значення мав весільний вінок, трави та квіти символізували щасливе життя для подружжя. Зараз вінок виготовляють зі штучних квітів.

Керсетка

Схожий на сучасний жилет одяг носили поверх сорочки. Зараз в етномагазинах можна придбати сучасні відповідники керсетки, які виготовляють з оксамиту чи вовни. Орнамент можна підібрати самостійно, й носити керсетку до сорочки чи сукні.

Хустина

Раніше хустина могла розповісти про достаток в родині, її дівчина дарувала сватам, була оберегом. Також хустка давала зрозуміти іншим, що дівчина вже заміжня. Тепер хустина — прикраса та зручний одяг. Тепла хустина не лише радує око, але й захищає від холоду.

Раніше ПЛ писала про те, чому потрібно прати нові речі після купівлі.