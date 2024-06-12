Яких помилок часто припускаються при оформленні вітальні

Однак, правильно оформити цю кімнату – завдання не із легких. Важливо знати, чого потрібно уникати.

Про помилки в підборі меблів та декоруванні вітальні розповідає Первая Лента з посиланням на Real Simple.

Обирати меблі «з комплекту»

Диван, крісло для відпочинку та акцентне крісло, виготовлені з однакових матеріалів, це, звичайно, дуже зручно, але дизайнери зазначають, що це найбільш неправильне рішення.

При виборі меблів важливо створити баланс, красу і «рух» в інтер’єрі — так простір буде візуально цікавим. Безсумнівно, предмети повинні гармонійно поєднуватися, але для цього не варто використовувати однакові набори.

Гарні та незручні меблі

Ваш відпочинок стане каторгою, якщо ви надасте перевагу не комфорту, а зовнішньому вигляду дивану. Тому дизайнери радять одразу говорити «ні» дискомфорту, навіть якщо вам здається, що предмет ідеально пасує до кімнати.

Неправильний підбір матеріалів

Якщо у вас є діти або домашні тварини, це не означає, що варто відмовлятися від стилю. Вибір правильних матеріалів і тканин для своїх меблів та аксесуарів, які зроблять простір довговічним — досить розповсюджена проблема.

Дизайнери радять обирати м’які, зручні тканини з високими експлуатаційними характеристиками. Та попри те, що сьогодні існує так багато варіантів, є й безпрограшний варіант — диван зі стильним чохлом, який можна прати в машинці.

Недостатня кількість місць для сидіння

Однією з помилок маленької вітальні, яку роблять багато людей, є відсутність достатньої кількості місць для сидіння.

Не зважаючи на розмір вітальні, ви повинні пам’ятати про те, що у ній має бути місце для гостей. Тому спробуйте додати в простір табурети або пуфики.

Ігнорування масштабу

Занадто громіздкі або занадто малі предмети, або ж неправильно розташовані один відносно одного, можуть створити в додаткові незручност як для вас, так і для ваших гостей.

Якщо ви не впевнені, як той чи інший предмет меблів буде виглядати у вашій вітальні, можна обвести місце синьою малярською стрічкою. Це допоможе краще уявити розмір, перш ніж придбати меблі.

Раніше ПЛ писала про те, яких речей краще позбутись, щоб не зіпсувати інтер’єр.