Яких речей краще позбутись, щоб не зіпсувати інтер’єр

Про перелік речей, які здатні зіпсувати ваш інтер’єр, розповідає Первая Лента з посиланням на lifestyle.24.

Різний стиль у всіх кімнатах

«Чисті» стилі без домішок, сьогодні не так часто використовуються. Дизайнери віддають перевагу провідному концепту та доповнюють його різноманітними матеріалами та елементами різних течій. Пам’ятайте, що інтер’єр дому – це єдиний ансамбль, тому важливо дотримуватися провідного стилю в усіх кімнатах.

Громіздкий спортінвентар

Сьогодні в тренді здоровий спосіб життя. Багато хто купує собі велотренажери чи бігові доріжки для домашніх тренувань. Але купити – це тільки маленький крок до тренувань, тому часто буває, що цей інвентар стоїть без діла, та використовується у якості збиральника пилюки чи вішака для одягу. Замість того, щоб розміщувати тренажери у вітальні, дизайнерка Анастасія Павлова рекомендує подумати про облаштування спортивного куточка в іншій кімнаті будинку, або, наприклад, в гаражі.

Реалістичні зображення

Зараз в інтер’єрі перестали використовувати реалістичні типові зображення на шпалерах, великі малюнки на текстилі, чи друк на плитці. Інтер’єр виглядатиме більш стильно, якщо подобні зображення замінити на щось більш художнє або абстрактне.

Плитка у ванній від підлоги до стелі

Донедавна це був мастхев у санвузлах. Однак сьогодні подібний дизайн знаходиться у минулому. Плитка від підлоги до стелі візуально зменшує і без того тісне приміщення. Зараз більш актуальними є комбінування матеріалів в санвузлах. Плитку можна поєднувати з фарбою, бетоном або деревом, до прикладу.

Різнокольорові горщики для рослин

Так, ви можете використовувати кольорові горщики в інтер’єрі своєї квартири, якщо вам це подобається. Але більш спокійно виглядатиме, якщо горщики і кашпо в будинку будуть витримані в одній кольоровій гамі.

Гримерні дзеркала

Незграбно в інтер’єрах сучасних квартир виглядають і великі гримерні дзеркала. У минулому подібний стиль був у трендах, але сьогодні таке дзеркало ліпше замінити на менше з вбудованим підсвічуванням пастельних тонів.

Раніше ПЛ писала про те, який предмет меблів обов’язково повинний бути у кожному будинку.