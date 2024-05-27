Які продукти не можна брати на пляж чи пікнік, щоб не опинитись в лікарні

Що саме варто залишити вдома, розповідає Первая Лента з посиланням на Today.

Які продукти можуть стати причиною отруєння на природі

Американський лікар Джон Торрес з Колорадо пояснив, які продукти рекомендується залишити дома, щоб уникнути харчового отруєння на природі.

Нарізки, які потребують охолодження

За словами Торреса, начинка для бутербродів, як от нарізана індичка, шинка, курка, ростбіф, салямі, бекон та інші м’ясні делікатеси та нарізки потребують охолодження, поки вони не будуть готові до вживання. Незважаючи на те, що м’ясні делікатеси здебільшого сушать і обробляють, для запобігання псуванню та зараженню, вони все ще можуть містити бактерії, які можуть викликати хворобу та швидке розмноження при високих температурах.

Свіжі салати

Згідно даних Центру з контролю та профілактики захворювань США, фрукти та овочі, заражені сальмонелою, кишковою паличкою, лістерією та іншими бактеріями, стають причиною більшості випадків харчових захворювань у США.

Миття продуктів може зменшити кількість, але не здатне повністю знищити небезпечні бактерії, які починають активно розмножуватися в теплому середовищ, наприклад, у герметичному контейнері з салатом на пляжі.

Страви на основі майонезу

«Картопляний салат на основі майонезу — це завжди одна з тих великих речей, які викликають багато проблем», — розказав доктор Торрес.

В ідеалі продукти на основі майонезу варто зберігати в холодильнику до подачі.

Сире м’ясо

Страви приготовані на грилі — обожнюють всі. Але брати з собою купу сирого м’яса для гамбургерів, яке буде знаходитися при різних температурах перед приготуванням барбекю, не найкраща ідея через ризик розмноження бактерій. Загалом Торрес не рекомендує брати з собою на пляж сире або необроблене м’ясо.

Попередньо нарізані фрукти

Попередньо нарізані фрукти горезвісні тим, що містять харчові патогени, такі як сальмонела. До них входять персики, кавуни та дині.

Розрізання фрукта може перенести бактерії з поверхні фрукта в м’якоть, де вони можуть рости і розмножуватися, особливо в жарку пляжну погоду.

До того ж нарізані фрукти можуть швидше нагріватися та приваблювати комах. Замість купівлі попередньо нарізаних фруктів для вашої наступної подорожі на пляж, принесіть цілий продукт і наріжте його на пляжі — просто переконайтеся, що у вас чисті руки, а також використовуйте чистий ніж і обробну дошку.

Раніше ПЛ писала про те, які види м’яса краще не купувати в супермаркеті.